Украина заняла 113-е место в рейтинге нестабильных стран

178-е место в рейтинге заняла Финляндия, получив оценку "крайне устойчивая страна", сообщает "Апостроф". За ней следует ряд "устойчивых государств", куда вошли и остальные скандинавские страны.

Отметим, что Россия заняла в рейтинге 85-е место. Уровень стабильности в стране был оценен экспертами как "очень опасный".

Самым нестабильным государством мира стал Южный Судан.

Индекс составляется исходя из 12 критериев, среди которых негативное воздействие на население, процесс массовой эмиграции, взаимоотношения между социальными группами, экономическое развитие, легитимность государства, угроза внешней интервенции.