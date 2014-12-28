Украина заняла 113-е место в рейтинге нестабильных стран
14:55, 28 декабря 2014Общество
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Фонд мира опубликовал ежегодный рейтинг самых нестабильных стран мира. Согласно рейтингу, Украина заняла 113-е место с уровнем "опасный".
Украина 113-я в рейтинге самых нестабильных стран / Минобороны
178-е место в рейтинге заняла Финляндия, получив оценку "крайне устойчивая страна", сообщает "Апостроф". За ней следует ряд "устойчивых государств", куда вошли и остальные скандинавские страны.
Отметим, что Россия заняла в рейтинге 85-е место. Уровень стабильности в стране был оценен экспертами как "очень опасный".
Самым нестабильным государством мира стал Южный Судан.
Индекс составляется исходя из 12 критериев, среди которых негативное воздействие на население, процесс массовой эмиграции, взаимоотношения между социальными группами, экономическое развитие, легитимность государства, угроза внешней интервенции.
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