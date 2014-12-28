Керченская переправа снова закрыта из-за шторма
Керченская паромная переправа, которая связывает Крым с Краснодарским краем России, опять простаивает из-за шторма.
Как сообщает Радио Свобода со ссылкой Единую транспортную дирекцию, грузовая и пассажирская линии закрыты до улучшения погодных условий.
«Сейчас в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают до 770 легковых и 160 грузовых автомобилей, в порту «Крым» – до 160 легковых и 29 грузовых», – говорится в сообщении.
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Справка. Россия в марте 2014 года аннексировала украинский Крым. Осенью, зимой и весной в Керченском проливе частые штормы, которые вынуждают прерывать работу паромной переправы. Другой подконтрольной Москве масштабной транспортной связи с Россией оккупированного ею Крыма не существует.