Учителя будут сами выбирать учебники для школ
Учителя общеобразовательных школ будут выбирать литературу, по которой будут учиться дети.
Об этом сообщил заместитель министра образования Павел Полянский. По его словам, сейчас речь идет об учебниках для 4 и 7 классов, передает Радио Свобода.
«Конкурс начался, мы уже сделали три шага. Идея заключается в том, что авторы или издатели создают в электронной форме оригинал-макеты учебников, которые поступают по электронной почте к каждой из более 17 тысяч школ. Учитель получает в свободном доступе все оригинал-макеты, и лайкает тот, который ему представляется наилучшим», - рассказал Полянский.
Таким образом, Министерство образования получит не обобщенное мнение от областных департаментов образования, а мнение учителей.
Что касается печати новых учебников, то, по словам Полянского, на это пока средств нет.
«Вообще сейчас про слово «печатать» в контексте бюджета говорить ничего не будем, государство не сможет, потому что мало заказов. Но мы предоставим разрешения, чтобы эти учебники, которые будут экспертами и учителями признаны пригодными для использования, попали в школы», - сказал заместитель министра.
Читайте такжеПосле Нового года начнется регистрация на ВНОПо словам чиновника, до сих пор рейтингования учебников таким образом не проводили ни в одной стране.
«Каждый шаг этого конкурса является абсолютно публичным. В интернете, в соцсетях есть фамилии более пяти тысяч экспертов, которые были предложены. В онлайн-режиме мы делали слепую жеребьевку этих экспертов», - подчеркнул Полянский.
Ранее Министерство образования ликвидировало Институт инновационных технологий и содержания образования, который связывали с непрозрачными процедурами закупки и печати учебников, сообщила первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун.