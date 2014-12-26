Учителя будут сами выбирать учебники для школ

Об этом сообщил заместитель министра образования Павел Полянский. По его словам, сейчас речь идет об учебниках для 4 и 7 классов, передает Радио Свобода.

«Конкурс начался, мы уже сделали три шага. Идея заключается в том, что авторы или издатели создают в электронной форме оригинал-макеты учебников, которые поступают по электронной почте к каждой из более 17 тысяч школ. Учитель получает в свободном доступе все оригинал-макеты, и лайкает тот, который ему представляется наилучшим», - рассказал Полянский.

Таким образом, Министерство образования получит не обобщенное мнение от областных департаментов образования, а мнение учителей.

Что касается печати новых учебников, то, по словам Полянского, на это пока средств нет.

«Вообще сейчас про слово «печатать» в контексте бюджета говорить ничего не будем, государство не сможет, потому что мало заказов. Но мы предоставим разрешения, чтобы эти учебники, которые будут экспертами и учителями признаны пригодными для использования, попали в школы», - сказал заместитель министра.

Читайте такжеПосле Нового года начнется регистрация на ВНОПо словам чиновника, до сих пор рейтингования учебников таким образом не проводили ни в одной стране.

«Каждый шаг этого конкурса является абсолютно публичным. В интернете, в соцсетях есть фамилии более пяти тысяч экспертов, которые были предложены. В онлайн-режиме мы делали слепую жеребьевку этих экспертов», - подчеркнул Полянский.

Ранее Министерство образования ликвидировало Институт инновационных технологий и содержания образования, который связывали с непрозрачными процедурами закупки и печати учебников, сообщила первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун.