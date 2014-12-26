После Нового года начнется регистрация на ВНО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

Он отметил, что сервис для регистрации будет открыт на сайте УЦОКО.

Ликарчук напомнил, что в этом году введено четыре нововведения. По его словам, “мы возвращаемся к практике сочетание ВНО и государственной итоговой аттестации с украинского языка и литературы”.

Он подчеркнул, что “у нас не будет того количества медалистов, которые были в прошлом году - почти 8% выпускников общеобразовательных школ”. При этом Ликарчук добавил, что в аттестатах о среднем образовании теперь могут быть баллы - 1 и 2.

Ликарчук подчеркнул, что “мы будем инициировать перед министерством и просить, чтобы в 2016 году перечень предметов, по которым будет проводиться ВНО и ГИА, был расширен и были включены другие предметы”.

Читайте такжеВ 2015 году в ВНО введут обязательные тесты по украинскому языку и литературеТакже, по его словам, еще одним новшеством является введение двухуровневых тестов по украинскому языку и литературе и математике. Он выразил удивление по поводу того, что почти 70% университетов, которые называют себя национальными, не требуют от абитуриентов “углубленные тесты углубленного уровня”.

По его словам, только в шести вузах для абитуриентов поставлен как проходной балл не менее 140 баллов для поступления в вуз. Он прогнозирует, что такие нововведения “вызовут большое сопротивление”. По его словам, сегодня сохраняется практика, “когда университетам нужно набрать кого-то, а не набрать лучших”.

Еще одним нововведением является то, что после сдачи теста будет устанавливаться “так называемый бал”. Он добавил, что теперь будет решение о том, сдано или не сдано ВНО, а рейтинговая шкала по результатам ВНО будет только для тех, кто это ВНО сдал.

“Это европейский подход”, - добавил он.

Читайте такжеВ Минобразования рассказали, как изменятся правила поступления в вузы в 2015 годуЛикарчук напомнил, что еще одним нововведением является то, что во время вступительной кампании не будут учитываться результаты ЕГЭ, полученные в предыдущие годы.

По его словам, здесь также ожидается сопротивление даже со стороны некоторых ректоров, а также народных депутатов Украины, “которые делают все для того, чтобы тормозить введения этого новшества”.

Однако он подчеркнул, что условия приема уже утверждены и прошли государственную регистрацию и “признаны такими, что не противоречат действующему законодательству и Конституции Украины”.