Жена Меладзе покрасовалась в платье с глубоким декольте (фото)

Брежнева позировала на фоне экзотических растений. Ее снимок набрал более 140 тысяч лайков.

Украинская певица, экс-участница культового женского коллектива "ВИА Гра" и жена Константина Меладзе Вера Брежнева показала фото, на котором она запечатлена в черном платье с глубоким декольте.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Хочется вернуться в это состояние. Когда спокойно внутри...", - подписала фото звезда.

"Нереальная", "Шикарная", "Вы прекрасны", "Красотка", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее Вера Брежнева продемонстрировала откровенный образ на красной дорожке закрытия музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Для выхода в свет она выбрала черное платье с разрезом и широким поясом. Из-за смелого декольте Вера засветила грудь.