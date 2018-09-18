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Жена Меладзе покрасовалась в платье с глубоким декольте (фото)

21:31, 18 сентября 2018
Общество
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На снимке Брежнева предстала в нежном образе / фото instagram.com/ververa

Украинская певица, экс-участница культового женского коллектива "ВИА Гра" и жена Константина Меладзе Вера Брежнева показала фото, на котором она запечатлена в черном платье с глубоким декольте.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Хочется вернуться в это состояние. Когда спокойно внутри...", - подписала фото звезда.

"Нереальная", "Шикарная", "Вы прекрасны", "Красотка", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее Вера Брежнева продемонстрировала откровенный образ на красной дорожке закрытия музыкального фестиваля "Жара" в Баку.  Для выхода в свет она выбрала черное платье с разрезом и широким поясом. Из-за смелого декольте Вера засветила грудь.

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Теги: #фото#Вера Брежнева