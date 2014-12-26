В Николаеве мужчина пришел в суд с двумя гранатами (фото)

Об этом сообщает группа по связям с общественностью Николаевского городского управления УМВД Украины в Николаевской области.

На телефонную спецлинию «102» поступило сообщение, что в помещение Заводского районного суда зашел мужчина с двумя предметами, похожими на гранаты, сообщает Никвести.

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Первым по указанному адресу прибыл командир роты № 3 батальона патрульной службы майор милиции Олег Цибко. Милиционер зашел в кабинет, где находился мужчина с гранатой в одной руке и чекой в другой. Чтобы предотвратить непоправимые последствия, рискуя собственной жизнью, сотрудник милиции самостоятельно начал переговоры. Разъяснив мужчине, что от его действий может пострадать много людей, милиционер уговорил его передать ему взрывоопасный предмет.

Но отдав одну гранату, тот сразу достал из кармана куртки другую и выдернул чеку. И на этот раз майору милиции удалось убедить мужчину не делать необдуманного поступка, и уже через несколько минут и вторая граната оказалась в руках милиционера. После чего, сотрудник милиции вывел мужчину из здания суда и посадил его в патрульный автомобиль, который доставил его в Заводский райотдел милиции.

Две гранаты были осмотрены сотрудниками взрывотехнической службы, они оказались учебными. По словам задержанного, он пришел в кабинет заместителя председателя суда для выяснения с ней личных отношений, не связанных с деятельностью суда.

В настоящее время правоохранители опрашивают участников и свидетелей произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия. Руководством Николаевского городского управления милиции подано ходатайство в УМВД Украины в Николаевской области о поощрении командира роты № 3 БПС НГУ майора милиции Олега Цыбко.