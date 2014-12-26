В РФ работают над признанием дипломов жителей Донбасса

Об этом в интервью газете "Известия" сообщил глава ведомства Дмитрий Ливанов, передает 112 Украина.

"Мы исходим из того, что в юго-восточных регионах Украины живут люди, тесно связанные с Россией культурными и кровными узами, и крайне важно, чтобы они имели полноценные права и возможности в сфере образования", - заявил министр.

По его словам, в настоящее время там очень непростая ситуация в связи с тем, что здания учебных заведений частично разрушены.

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"Исходя из этого, мы считаем нашей задачей - вместе с коллегами по правительству - сделать все для того, чтобы дети и молодежь, которые живут на этой территории, получали полноценное образование и имели возможность его продолжить. В частности, важно, чтобы выпускники школ смогли продолжить обучение в российских вузах", - сообщил он.

По словам главы Минобрнауки, в настоящее время ведомство проводит сбор анализ информации, "сколько школьников, учителей, преподавателей, студентов, в каком состоянии находятся образовательные учреждения, каковы их потребности в учебных материалах".