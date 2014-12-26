Украинские моряки не могут покинуть Уругвай

Об этом сообщили представители благотворительного фонда "Ассоль", передает канал 24.

"В экипаж теплохода входит 30 человек, 10 из которых - граждане Украины, двое - россияне, остальные - из Индонезии. Судовладельцем является компания ООО "ОДВ-Полюс", которая предоставила POLUS-1 в аренду компании ООО "Парус", - говорится в сообщении.

"Судно ходит под украинским флагом, следовательно, собственником является украинская компания. Мое личное мнение, что это какая-то бумажная компания, зарегистрированная специально для подписания контракта. Но фактически трудоустройство осуществлялось через компанию ООО "Парус", - рассказала юрист фонда "Ассоль" Виктория Кондакова.

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Она отметила, что "Парус" отказывался платить морякам за то, что те якобы повредили судно.

"Если и были какие-то убытки, он должен взимать их позже, а не отчислять с зарплаты", - добавила Кондакова.

По словам представителя МИД Евгения Перебийноса, через украинское посольство в Аргентине дипломатам удалось установить контакт с экипажем судна. Проблемой лично занимается почетный консул Украины в Уругвае.