Украинские моряки не могут покинуть Уругвай
Украинские моряки, члены экипажа теплохода POLUS-1 не могут покинуть порт Монтевидео (Уругвай), поскольку судовладелец отказывается выплатить зарплату за пять последних месяцев.
Об этом сообщили представители благотворительного фонда "Ассоль", передает канал 24.
"В экипаж теплохода входит 30 человек, 10 из которых - граждане Украины, двое - россияне, остальные - из Индонезии. Судовладельцем является компания ООО "ОДВ-Полюс", которая предоставила POLUS-1 в аренду компании ООО "Парус", - говорится в сообщении.
"Судно ходит под украинским флагом, следовательно, собственником является украинская компания. Мое личное мнение, что это какая-то бумажная компания, зарегистрированная специально для подписания контракта. Но фактически трудоустройство осуществлялось через компанию ООО "Парус", - рассказала юрист фонда "Ассоль" Виктория Кондакова.
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Она отметила, что "Парус" отказывался платить морякам за то, что те якобы повредили судно.
"Если и были какие-то убытки, он должен взимать их позже, а не отчислять с зарплаты", - добавила Кондакова.
По словам представителя МИД Евгения Перебийноса, через украинское посольство в Аргентине дипломатам удалось установить контакт с экипажем судна. Проблемой лично занимается почетный консул Украины в Уругвае.