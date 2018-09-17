Главный тренер "Шахтера" Фонсека женился на украинке

Фонсека признался, что вступил в брак с гражданкой нашей страны.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что женился на украинке.

Как рассказал Фонсека в эфире программы "Великий футбол", он чувствует себя в Украине, как дома, передает "Ua-Football".

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"Плюс я женился здесь, у меня жена-украинка, и понятно, что я чувствую себя, как дома. Мне нравится, мне очень нравится жить в Киеве, мне очень нравятся люди здесь, и как я говорил, меня всегда очень хорошо принимают и уважают здесь", - сказал главный тренер "Шахтера".

По сообщениям СМИ, вероятно, новой женой Фонсеки стала Екатерина Остроушко, руководитель пресс-службы президента "Шахтера" Рината Ахметова. О романе Фонсеки с ней журналисты сообщали еще весной этого года.

Напомним, на момент подписания контракта с "Шахтером" в 2016 году Паулу Фонсека был женат 20 лет, но потом развелся.