В Киеве при взрыве в общежитии погиб 1 человек, еще 2 пострадали

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве. Согласно сообщению, сегодня в дежурную часть Печерского районного управления по спецлинии «102» поступила информация, что на ул. Саперное поле, в общежитии, на восьмом этаже прогремел взрыв.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники милиции зафиксировали обращение охранника общежития, который объяснил, что в 4:33 услышал якобы взрыв. Он сразу поспешил подняться на верхние этажи. В это время ему навстречу шел комендант общежития, который сообщил, что произошло ЧП и необходимо вызвать «скорую помощь» и работников милиции», - говорится в сообщении.

В результате взрыва погиб 25-летний местный житель, а двух других - 1969 и 1985 года рождения, тоже местных - в тяжелом состоянии врачи «скорой помощи» доставили в реанимацию.

Работники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и опросили жителей и сотрудников общежития. Изъятое направлено на экспертизу.

Указанное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией уголовного преступления по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса («убийство по неосторожности»). Продолжается досудебное расследование.