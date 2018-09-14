В Харькове "АТБ" судится с блогером из-за скандала с АТОшником

Блогер в суде отрицал, что скандальная Facebook-страница, на которую ссылались многочисленные сайты, принадлежит ему.

Вынужденный переселенец из Донецка, блогер Станислав Федорчук, который в конце прошлого года попал в скандал, связанный с распространением информации относительно торговой сети АТБ, в суде официально отказался от страницы в социальной сети Facebook, подписанной его именем.

Именно через эту страницу Федорчук, как председатель правления ОО «Украинская народная рада Донетчины и Луганщины», распространял информацию о ветеране АТО, которого якобы обидели в одном из магазинов Харькова из-за просьбы обслуживать его на украинском языке. История о конфликте неизвестного АТОшника со страницы Федорчука была перепечатана рядом влиятельных интернет-ресурсов и стала предметом судебного иска сети АТБ о защите деловой репутации компании.

«Никаким образом и никакими доказательствами не подтверждено, что Станислав Федорчук является именно тем лицом, на которого ссылается истец. Кроме того, предоставление информации из ЕГРПОУ по ГО «Украинская народная рада Донетчины и Луганщины» никоим образом не идентифицирует Председателя этой организации с лицом, которое разместило информацию в сети Facebook. Так, сеть Facebook не является веб-сайтом, не является зарегистрированным СМИ, и, соответственно, любое лицо может зарегистрировать в ней свою страницу. При этом никакого документа для идентификации и каких-либо требований по личной странице сеть не требует. То есть, любой человек в любой стране мира может зарегистрировать страницу, например, известной личности, написать ее имя, выставлять фото и видео-материалы на этой странице. Однако, это не является подтверждением принадлежности этому лицу ни этой страницы, ни информации, что на ней содержится..», - заявили в Дарницком суде столицы Станислав Федорчук и его адвокат Вольга Шейко.

По мнению представителей торговой сети АТБ в суде, принадлежность страницы именно Станиславу Федорчуку не вызывает сомнений. И подтверждение этого, заявляют в компании, является перепечатка с этой страницы общеукраинскими Интернет-СМИ со ссылкой именно на «председателя правления ОО «Украинская народная рада Донетчины и Луганщины».

При этом на момент перепечатки дезинформации сам Федорчук никоим образом не отрицал свое «авторство» сомнительных историй об анонимном «ветеране АТО», которого «обидели за украинский язык», зато начал делать это уже после начала судебного разбирательства в Дарницком суде по иску АТБ, подчеркнули в компании.

Напомним, что кроме опровержения информации об АТОшнике, которого якобы обидели за украинский язык, юристы АТБ требовали от распространителей 50 тысяч гривен, которые планировалось передать на нужды ветеранов АТО, которые лечатся и проходят реабилитацию в областной клинической больнице имени Мечникова города Днепр.