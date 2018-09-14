В Одессе СБУ задержала антиукраинского интернет-агитатора

Одессит популяризировал в соцсетях террористические организации «Л/ДНР», размещал сепаратистскую агитацию.

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали агитатора, распространявшего через социальные сети антиукраинские материалы.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

Правоохранители установили, что житель города популяризировал на персональных страницах соцсетей террористические организации «Л/ДНР». Также злоумышленник размещал сепаратистскую агитацию для пропаганды идей относительно изменений незаконным способом административно-территориального устройства нашего государства.

Накануне во время санкционированных следственных действий оперативники спецслужбы обнаружили по месту жительства злоумышленника мобильные гаджеты с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта дела согласно ст. 208 УПК.

Агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 110 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.