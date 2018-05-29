В Одессе задержали интернет-агитаторку боевиков "ЛДНР" (фото)

Одесситка регулярно размещала на персональных страницах материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризацией «ДНР/ЛНР».

В Одессе Служба безопасности Украины в конце прошлой недели задержала женщину-агитатора, распространявшую через Интернет антиукраинские материалы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили жительницу Одессы, которая через российские соцсети распространяла материалы антиукраинского характера.

В частности, правоохранители установили, что женщина регулярно размещала на персональных страницах материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризацией террористических организаций «ДНР/ЛНР». Информацию агитатор получала из российских пропагандистских Интернет изданий и сайтов боевиков с временно оккупированных территорий.

Отмечается, что в конце прошлой недели во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники спецслужбы изъяли несколько мобильных гаджетов и компьютерную технику с доказательствами размещения сепаратистских материалов.

Следователями Управления СБУ в Одесской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления. Расследование продолжается.