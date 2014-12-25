В Киеве на льду утонул рыбак

По прибытии оказалось, что погибший находится в 120 м от берега на поверхности тонкого льда. С помощью специального спасательного лодки бойцы добрались до тела мужчины и, загрузив его на борт, доставили на берег.

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Лед в заливе хрупкий и тонкий, под берегом - вообще проломаный. До сих пор остается не понятным, как умерший мог оказаться в 120 м от берега. Свидетели сообщают, что мужчина ставил щуколовки. Через некоторое время лед не выдержал нагрузки и проломился под мужчиной.

Пытаясь выбраться, рыболов проламывал лед дальше и дальше, однако до толстого льда так и не добрался. Чтобы помочь мужчине, охранник ближайшей базы отдыха бросал ему веревки и деревянную лестницу, однако спасти не смог.

Когда спасатели вытащили тело умершего на берег, охранник базы отдыха узнал в нем родственника 1975 года рождения.

По словам очевидцев, мужчина не долго находился в воде, однако по характерным признакам видно, что прошло около 25-35 мин. К сожалению, откачать и спасти утопающему жизнь не удалось.