Из-за нападения во время расследования деятельности «Нибулона журналисты обратились в комитет по свободе слова

Коллектив "Стоп коррупции" подготовил серию обращений.

Из-за нападения на съемочную группу, готовящую расследование о деятельности компании "Нибулон", коллектив "Стоп коррупции" подготовил серию обращений в украинские и зарубежные правозащитные организации.

Соответствующие письма были направлены в парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики, Национальный союз журналистов Украины, международные организации "Репортеры без границ" и Amnesty International, сообщает РБК-Украина.

В своих обращениях коллектив "Стоп коррупции" указал на недопустимость препятствования законной профессиональной деятельности журналистов и выразил уверенность, что все лица, причастные к нападению на съемочную группу, будут найдены и наказаны.

Нападение на съемочную группу "Стоп коррупции" произошло в селе Лидиевка Николаевской области, в котором расположен один из филиалов компании "Нибулон", принадлежащей аграрным бизнесменам Вадатурским. Предметом расследования должны были стать возможные нарушения со стороны "Нибулона" при распаевании земли в Николаевской области. Ранее к журналистам программы обратились местные жители с жалобой на то, что "Нибулон" отбирает у них землю.

"После попыток взять интервью у (руководителя филиала) Дмитрия Шейко журналист Кристина Кришиха столкнулась с агрессивной реакцией человека, который избегал вопросов, а потом применил к журналисту и оператору меры физического насилия. Также следует отметить, что оператору Александру Полодюку повредили камеру и телефон" - говорится в обращении.

После того как вызванная полиция зафиксировала факт нападения на журналистов, на съемочную группу напало несколько десятков человек, которые, очевидно, были вызваны руководителем филиала. В результате съемочная группа и полиция в течение 8 часов оставались заблокированными и не могли продолжать свою работу.

Компания "Нибулон" принадлежит семье николаевских аграрных бизнесменов Вадатурских. Генеральный директор компании - Алексей Вадатурский. Его сын Андрей Вадатурский – народный депутат Украины.

Ранее в расследовании "Кредитные тайны Нибулона" журналисты "Стоп коррупции" рассказали об использовании "Нибулоном" возможных схем по уклонению от уплаты налогов в полном объеме и постоянном привлечении новых кредитов для выплаты предыдущих займов.

Также журналисты "Стоп коррупции" нашли недвижимость в швейцарском городе Невшатель, которая, по их мнению, может принадлежать семье Вадатурских. Для проверки информации о возможном наличии у семьи Вадатурских вида на проживание в Швейцарии журналисты проекта направили серию запросов в Миграционную службу Швейцарии и посольство Швейцарии в Украине.