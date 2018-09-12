Украинскому политзаключенному Клыху в России не передают письма от матери – Денисова

Мать Станислава Клыха регулярно, дважды в месяц, присылает письма, но он получил всего одно.

Незаконно осужденный в России гражданин Украины Станислав Клых не получает письма от матери.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

Омбудсмен пересказала свой телефонный разговор с мамой Станислава Клыха Тамарой.

«В разговоре с сыном, 3 сентября, он пожаловался, что ему не приходят письма. Если деньги, которые ему передает мама со своей пенсии, он получает, то письма - нет. Станислав получил только одну весточку из дома, хотя мама присылает их регулярно - дважды в месяц», - сообщила Денисова.

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Она пообещала сегодня выяснить у уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, почему нарушаются права Клыха, и он не получает корреспонденцию.

«Тамара Ивановна отметила, что 20 сентября собирается навестить своего сына в Верхнеуральской колонии. Уже сейчас вместе с МИД будем решать вопрос организации её поездки», - сообщила Денисова.

Уполномоченный добавила, что держит этот вопрос на личном контроле.

Как сообщал УНИАН, украинца Клыха задержали на территории России в 2014 году по обвинению в участии в боевых действиях против федеральных сил во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат.

Клых вину отрицал, а его семья и друзья настаивали, что он никогда не был в Чечне.

26 мая 2016 года суд в Чечне приговорил Клыха к 20 годам лишения свободы, а в октябре 2016 года Верховный суд России отклонил апелляцию его защиты на приговор.

Клых указывал, что был захвачен российскими силовиками незаконно, а показания и признание российское следствие получило под пытками. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клыха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники.

Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Клыха политзаключенным. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что он стал жертвой «пародии на правосудие».