Боевики заминировали поля возле Желтого на Луганщине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В поселке Желтое Славяносербского района Луганской области террористы заминировали поля вокруг поселка. Призываем местных жителей быть осторожными, не пытаться разминировать это место самостоятельно, а также предупредить детей об опасности», - отметил он.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены двое военных «Также в случае выявления подозрительных предметов по возможности обозначить опасное место и немедленно обратиться к специалистам», - призывает спикер АТО.