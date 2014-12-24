Боевики заминировали поля возле Желтого на Луганщине
12:58, 24 декабря 2014Общество
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Поля вокруг поселка Желтое на Луганщине заминирован.
Лысенко сообщил о минировании полей возле Желтого на Луганщине / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В поселке Желтое Славяносербского района Луганской области террористы заминировали поля вокруг поселка. Призываем местных жителей быть осторожными, не пытаться разминировать это место самостоятельно, а также предупредить детей об опасности», - отметил он.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены двое военных «Также в случае выявления подозрительных предметов по возможности обозначить опасное место и немедленно обратиться к специалистам», - призывает спикер АТО.
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