За сутки в зоне АТО ранены двое военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеЗа ночь боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб«Погибших за прошлые сутки нет, двое военнослужащих получили ранения», - отметил он.