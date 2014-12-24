За сутки в зоне АТО ранены двое военных
12:52, 24 декабря 2014Общество
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих получили ранения.
Двое украинских военных получили ранения / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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