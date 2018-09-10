В Киеве закрыли станцию метро "Дорогожичи"

Станцию закрыли на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании.

В столице закрыли станцию метро "Дорогожичи" на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании.

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Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Twitter.

"Внимание! Станция "Дорогожичи" закрыта на вход и выход. Анонимный звонок о минировании. Проводится проверка",- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в киевском метро 9 сентября мужчина бросился под поезд. По предварительной информации, мужчина планировал совершить самоубийство.