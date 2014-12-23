Боевики дважды атаковали силы АТО под Мариуполем - СМИ

Об этом сообщил начальник пресс-службы штаба АТО в секторе "М" Дмитрий Горбунов, пишет 0629.com.ua.

По его словам, по позициям украинских военных в районе села Чермалык был открыт огонь из стрелкового оружия в 17.00 и в 18.00.

Пострадавших со стороны военнослужащих ВСУ нет.

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Кроме того, согласно информации, с 16.30 до 17.30 над населенными пунктами, расположенными на северо-востоке от Мариуполя зафиксированы полеты 3 беспилотников, запущенных с территории, подконтрольной "ДНР".