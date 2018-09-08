В Черниговской области установили национальный рекорд, разместив в корзине из лозы 62 детей (фото)

Рекорд установлен в городе Сосница во время мероприятий по случаю Дня города.

В городке Сосница Черниговской области сегодня установили национальный рекорд, разместив в корзине из лозы 62 детей.

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Как передает корреспондент УНИАН, рекорд представители Национального реестра рекордов Украины зафиксировали во время празднования Дня Сосницы и 124-й годовщины со дня рождения выдающегося кинорежиссера Александра Довженко.

Торжественные мероприятия начались на центральной площади города, который на в настоящее время является центром одноименной общины. Поздравить сосничан с праздником прибыли народные депутаты, представители областной власти, гости из соседних общин и делегация из Черновицкой области.

На центральной площади в городе состоялось установление рекорда. Огромную корзину из лозы сплел уроженец Сосницы Евгений Косяненко. Зимой он изготовил самую маленькую корзину из лозы, и друзья посоветовали сделать самую большую, чтобы установить рекорд Украины. Косяненко плел корзину два месяца, использовав больше чем автомобильный прицеп лозы, которую мастер нарезал на берегах рек Десна и Сейм.

Корзина с надписью «рекорд Украины» разместили возле сцены, его заполнили дети - всего в корзине поместились 62 ребенка.

Эксперт Национального реестра рекордов Украины вручил Косяненко сертификат об установлении рекорда. От общины мастер получил денежное поощрение.