В Харькове задержали 30 нелегалов из Вьетнама, которых незаконно переправляли из России в ЕС

Иностранцы незаконным путем попали на территорию Украины.

В Харькове задержали 30 нелегалов из Вьетнама, которых преступники незаконно переправляли из России в Евросоюз.

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Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины, попытку переправить нелегалов пресекли вчера, 7 сентября, оперативники полиции и ГПСУ.

Во время спецоперации в частных домах в городе за час до отправки на западную границу были задержаны 30 незаконных мигрантов, выходцев из Вьетнама. Это в основном молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, из которых 17 женщин.

По данным полиции Харьковской области, иностранцы незаконным путем попали на территорию Украины и проживали в Харькове.

Сотрудниками Главного управления государственной миграционной службы в Харьковской области в отношении иностранцев составлены административные протоколы по статье 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос об их выдворении за пределы нашего государства в страну происхождения.