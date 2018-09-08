Оккупанты внесли в список "экстремистов и террористов" пятерых крымчан

Правозащитники заявляют о политическом мотиве преследования людей властью РФ.

Российская служба по финансовому мониторингу внесла пятерых крымчан в список "экстремистов и террористов", в частности за репосты в соцсети "Вконтакте".

Как сообщает Крымская правозащитная группа, в списке - жительница Ялты Лариса Китайская, житель Севастополя Валерий Большаков, Евгений Каракашев из Евпатории, обвиняемый в экстремизме Исмаил Рамазанов из Симферопольского района и Элина Мамедова из Ялты (с.Аутка).

Правозащитники заявляют о политическом мотиве преследования людей властью РФ.

Ларису Китайскую осудили за публикации в соцсети (ч.1 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), Валерию Большакову предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности, а также в возбуждении ненависти и вражды (ст.280 ч.1; ст.280 ч.2; ст.280.1 ч.2; ст.282 ч.1 УК РФ).

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Евгений Каракашев арестован по подозрению в экстремистских высказываниях в соцсетях (ч.1 ст. 282 УК РФ) и публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ), против Исмаила Рамазанова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды через интернет-радиостанцию ​​Zello), в отношении Элины Мамедовой возбуждено уголовное дело по ч.1, 282 ст. УК РФ за три репоста в соцсети "ВКонтакте".

Крымчане, которых внесли в "списки экстремистов", сообщают, что не могут воспользоваться своими банковскими картами и нотариальными услугами.

Как сообщает "Радио Свобода", Следственный комитет РФ потребовал получить образцы ДНК, слюны и голоса Элины Мамедовой.

По мнению адвоката правозащитной группы "Агора" Алексея Ладина, представляющего интересы Мамедовой, это нужно для формирования базы экстремистов на аннексированном полуострове.

"Очевидно, что доказательственное значение образцов голоса, слюны и ДНК по делу о репостах граничит с абсурдом", - заявил он.

По рекомендации адвоката, который считает требования СК неконституционными, Мамедова от предоставления образцов отказалась.