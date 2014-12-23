The Guardian: Почему переселенцы в Украине потеряли всякую надежду на возвращение домой?

В своей статье, которая называется «Почему переселенцы в Украине потеряли всякую надежду на возвращение домой?», опубликованной в британской газете The Guardian, Люк Хардинг пишет о том, как живут те, кто был вынужден покинуть Донбасс и Крым из-за российско-украинского конфликта.

Когда вооруженные люди начали бродить по улицам, и приближалась война, Лена Нагиба решила бежать из подконтрольного повстанцам Донецка. Она забрала с собой своих шестерых детей. Это было в июне. «Как бы я могла растить своих детей там? Кто бы мог гарантировать их безопасность?», – спросила она.

С тех пор она живет в санатории, который находится в 16 км. от Киева в пригородном лесу. Домом для них стал одноместный номер на четвертом этаже. Из окна виден снег. В этом санатории, в котором раньше отдыхающие отвлекались от городской жизни, сейчас проживает 250 человек, в основном из Донецка и Луганска. 120 из них – дети.

Елена ездила в Донецк на прошлой неделе, чтобы проведать своих пожилых родителей. Их дом в Петровском районе находится рядом с линией фронта. «В конце их улицы стоит пусковая установка «Град». Можно увидеть, как повстанцы стреляют недалеко от их дома. Это тактика террористов», – добавила она. «Мои родители боятся боевиков. Они хотят, чтобы все это закончилось, чтобы они могли жить мирно».

Она считает, что шансов на то, что ее семья когда-нибудь сможет вернуться, очень мало. Поездка в Донецк, которым теперь управляют лидеры самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) – была страшным опытом, говорит она. «Я была в автобусе. Вооруженные солдаты вытащили из него всех молодых парней. Я думала, что они собираются расстреливать их. Я ехала обратно на поезде. На станции я увидела российский танк. На нем сидели 20 боевиков со счастливыми лицами».

По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), 514 тыс. человек стали вынужденными переселенцами в Украине после того как 7 месяцев назад начался конфликт. Эта цифра включает и 20 тыс. переселенцев из Крыма, аннексированного президентом России Владимиром Путиным. 233 тыс. человек уехали в Россию, по данным миграционной службы РФ. Некоторые уехали в другие соседние страны, в том числе Беларусь и Польшу.

В прошлом месяце украинское правительство перестало выплачивать пенсии и льготы на территориях, захваченных повстанцами, которых поддерживает Кремль. Это вызвало еще одну волну переселений. Отчаявшиеся пенсионеры, которые живут в сепаратисткой ДНР и в соседней Луганской Народной Республике, проходят перерегистрацию в подконтрольных правительству городах. Большинство переселенцев обосновались в областях, которые находятся рядом с зоной конфликта, они живут либо у родственников, либо в коллективных центрах. УВКБ ООН сообщает об «обострении гуманитарного кризиса».

Некоторые из них бежали, потому что поддерживают единую Украину. В июне 35-летняя Оксана Коляда, предприниматель, уехала из Луганска со своими дочерьми, пятилетней Настей и двухлетней Машей. За месяц до того она отказалась принимать участие в сепаратистском «референдуме». «Все мои соседи сказали, что я предатель. Они смотрят российское телевидение. Это превратило их в зомби», – сказала она, добавив: «Я не хочу возвращаться. Бандиты захватили власть».

На кухне в санатории добровольцы готовили обед. Используемое имущество раньше принадлежало старшему сыну президента Украины Виктора Януковича; отец и сын сбежали в Россию в феврале. Кому-то явно не нравится, что там сейчас живут переселенцы: в прошлом месяце ранним утром кто-то бросил гранату во входную дверь.

Некоторые помещения для гостей, как бассейн и сауна, были закрыты. Из бара сделали вторую кухню. Жители до сих пор поливают гигантскую пальму в фойе и ухаживают за впечатляющей вьющейся китайской розой. Благотворительные организации привозят продукты. Хотя многие киевляне очень щедры, некоторые владельцы квартир отказывались сдавать их переселенцам с востока, подозревая их в сепаратизме или в чем-то похуже.

Новоприбывшая 40-летняя Анна Зайцева говорит, что она приехала из Крыма две недели назад. Учитель английского, которая одно время работала экскурсоводом, сказала, что уехала, потому что хочет воспитывать свою 11-летнюю дочь Марию как украинку. «Я хочу украинского будущего», – объяснила она. Остальные члены ее семьи остались в столице Крыма, Симферополе.

Зайцева сказала, что ее родители твердо поддерживали Россию. Но по ее словам, их эйфория, которая возникла сразу после российской оккупации, уже исчезла. «Путин и Медведев говорили, что миллионы российских туристов и государственных служащих посетят Крым. Но они не приехали», – сказала она, добавив, что между тем на жителей полуострова оказывалось огромное давление, чтобы они поменяли свои украинские паспорта на российские.

У некоторых из тех, кто вынужден был уехать, практически не было выбора: если бы они остались, их могли бы отдать под суд, и даже, возможно, расстрелять. Игорь Тодоров, профессор международных отношений в Донецком университете, уехал отдохнуть в июле, когда у него был академический отпуск. Пока он был в отъезде, повстанцы назначили нового ректора, фанатично поддерживающего Москву Сергея Барышникова, который объявил Тодорова и 200 его коллег «идеологическими врагами» ДНР.

Тодоров сказал, что 11 из 16 преподавателей с его факультета переехали в области, подконтрольные украинскому правительству. Сам он теперь преподает в Ужгороде, маленьком, сонном городке в Закарпатской области на западе Украины, в противоположной части станы. «Мы не планируем возвращаться», – сказал он. Тодоров рассказал, как его жена, которую тоже уволили из университета, вернулась в Донецк, чтобы забрать их вещи. «Один из соседей увидел ее и сказал: «Я видел вашего мужа по телевизору. Он поддерживает Украину. Я звоню в разведуправление ДНР».

Немного дальше по киевской кольцевой дороге, в Межигорье, живут другие семьи переселенцев. Это заброшенная резиденция Виктора Януковича площадью 1,8 га. Там есть огромный деревянный клубный дом, тематический ресторан в виде пиратского корабля и целый ряд массивных безвкусных скульптур, в том числе оленя в прыжке и полуобнаженной нимфы. 69 человек, из них 29 детей, живут в бывшем доме для охраны. Семья из Крыма занимает домик по соседству с частным зоопарком Януковича. Там есть медведи, птицы и дикие кабаны.

Одна из жителей, Ирина Морозова, рассказала, как она уезжала из Крыма в конце февраля, когда «зеленые человечки» – российские солдаты под прикрытием – захватили черноморский полуостров. Ее муж был украинским пограничником. Может ли она вернуться? «Нет. ФСБ откроет дело против меня». По словам Ирины, чеченские боевики захватили кафе ее семьи в Евпатории, морском курорте советских времен с мусульманско-татарским прошлым.

Вся семья Морозовой все еще в Симферополе. Ирина говорит, что общаться с ними довольно трудно, поскольку все опасаются того, что телефоны прослушиваются. Она утверждает, что экономика Крыма в очень плохом состоянии, работы почти нет, рубль падает, не хватает воды для сельского хозяйства. «Всех местных чиновников уволили и заменили людьми из Москвы», – сказала она.

Среди переселенцев в Межигорье есть и два политических беженца из России, которые покинули свою страну в знак протеста против авантюрной политики Путина. Люда Лигас, которая живет со своими пятью детьми в доме возле зоопарка, сказала, что она покинула Крым, когда Кремль начал охотиться за исламской литературой. Поскольку она приняла мусульманство, ей было страшно. Думала ли она когда-то, что в конечном итоге будет жить в резиденции президента? «Так было суждено», – ответила она.