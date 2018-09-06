Украина усилит военное присутствие в Азове: пограничников вооружат новейшим ракетным оружием

Кабинету министров Украины поручено безотлагательно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обеспечить подразделения береговой обороны в Азовском и Черном морях новейшим высокоточным ракетным оружием.

Об этом сообщается на сайте СНБОУ по итогам сегодняшнего заседания Совбеза в Киеве.

"СНБО Украины утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что "речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и т.п.".

Также Кабинету министров Украины поручено безотлагательно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акваторииях Азовского и Черного морей.

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Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные суда, следующие в/из украинских портов.

В Государственной пограничной службе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на РФ для снятия российской блокады в Азовском море.

Командование ВМС Украины заявило, что российская агрессия в Черном и Азовском морях является реальностью, и обнародовало стратегию развития украинского военного флота до 2035 года, которая даст возможность противостоять действиям РФ.

Порошенко поручил подготовить заседание СНБО по ситуации в Азовском море.

Командующий Военно-морскими силами ВСУ адмирал Игорь Воронченко сообщил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении.