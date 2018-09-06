Уполномоченный президента призвал родителей не публиковать в соцсетях информацию о детях

Часто родители, выкладывающие фото детей в открытый доступ, собственноручно помогают злоумышленникам.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба призывает родителей не распространять информацию о детях в социальных сетях.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Мне приятно видеть счастливые фото детей, которыми делятся родители в соцсетях. Однако хочу отметить опасность такого, казалось бы, «невинного» увлечения», - отметил он, обращаясь к родителям, которые хотят выложить фото своих детей в социальных сетях.

«Часто родители собственноручно помогают злоумышленникам. К сожалению, не все люди мира желают добра нашим детям. И, чтобы обезопасить их, не стоит фотографироваться возле школы, где видно ее название, обозначать местонахождение, указывать фамилию и имя вашего ребенка. Эту информацию могут использовать злоумышленники и навредить вашему ребенку!» - предупредил Кулеба.

Напомним, в июле аноним прислал Службе безопасности Украины и Национальной полиции письмо с угрозой убить детей, якобы взятых в заложники.