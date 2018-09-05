Здоровье в порядке: Вышинского вернули в суд после госпитализации

Его доставили в больницу, ему измерили давление, сделали кардиограмму сердца, и результаты показали, что состояние здоровья - в норме.

После госпитализации подозреваемого в государственной измене руководителя РИА «Новости Украины» Кирилла Вышинского из зала Херсонского городского суда в связи с заявлением защиты об ухудшении его самочувствия, в больнице результаты обследования показали, что состояние здоровья подозреваемого - в норме.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

«Он был доставлен в больницу, ему измерили давление, сделали кардиограмму сердца, и результаты показали, что состояние здоровья - в норме», - заявила она.

«В СИЗО... насколько мне известно, он не жаловался на проблемы с сердцем или что-то такое», - добавила Тихончик.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, из зала Херсонского городского суда из-за ухудшения состояния здоровья госпитализировали подозреваемого в государственной измене руководителя РИА «Новости Украины» Кирилла Вышинского. Суд должен был рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения Вышинскому. Адвокат подозреваемого Андрей Доманский утверждал, что на прошлой неделе в СИЗО у Вышинского случился сердечный приступ.

Читайте такжеСуд продлил срок содержания руководителю РИА "Новости Украина" Вышинскому

15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украины» в Киеве. Был задержан его директор Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что это только доказанная сумма. Согласно оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.