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В сети вспыхнул скандал из-за дочери АТОшника, работавшей в России (фото)

09:31, 05 сентября 2018
Общество
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Петров прокомментировал ситуацию / фото facebook.com/alex.petrov

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Фотодоказательства выложил на своей странице в Facebook украинский журналист Андрей Дзындзя. Судя по снимкам, девушка снималась вместе с российским актером Сергеем Безруковым.

Сам Петров подтвердил, что его дочь действительно провела два года в России: постоянно приезжала и уезжала. "В 2016 году, разорвав личные отношения (она уехала к парню в Москву - Ред.), она окончательно вернулась оттуда и больше не смотрит в сторону России", - уверяет АТОшник. 

 

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Теги: #АТО#Россия#Москва