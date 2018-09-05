В сети вспыхнул скандал из-за дочери АТОшника, работавшей в России (фото)
09:31, 05 сентября 2018Общество
3053 0
Военный Алексей Петров подтвердил, что его дочь и вправду два года провела в России.
Петров прокомментировал ситуацию / фото facebook.com/alex.petrov
АТОшник Алексей Петров попал в скандал из-за появления в сети информации о его дочери, которая с 2014 по 2016 год жила и работала в России.
Читайте такжеВо Львове АТОшники наведались к блогеру, писавшем о "гражданской войне" в Украине (фото, видео)
Фотодоказательства выложил на своей странице в Facebook украинский журналист Андрей Дзындзя. Судя по снимкам, девушка снималась вместе с российским актером Сергеем Безруковым.
Сам Петров подтвердил, что его дочь действительно провела два года в России: постоянно приезжала и уезжала. "В 2016 году, разорвав личные отношения (она уехала к парню в Москву - Ред.), она окончательно вернулась оттуда и больше не смотрит в сторону России", - уверяет АТОшник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter