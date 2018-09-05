В сети вспыхнул скандал из-за дочери АТОшника, работавшей в России (фото)

Военный Алексей Петров подтвердил, что его дочь и вправду два года провела в России.

АТОшник Алексей Петров попал в скандал из-за появления в сети информации о его дочери, которая с 2014 по 2016 год жила и работала в России.

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Фотодоказательства выложил на своей странице в Facebook украинский журналист Андрей Дзындзя. Судя по снимкам, девушка снималась вместе с российским актером Сергеем Безруковым.

Сам Петров подтвердил, что его дочь действительно провела два года в России: постоянно приезжала и уезжала. "В 2016 году, разорвав личные отношения (она уехала к парню в Москву - Ред.), она окончательно вернулась оттуда и больше не смотрит в сторону России", - уверяет АТОшник.