Адвокат процитировал подозрение Бубенчику: стрелял по «мирным беркутовцам», чтобы сорвать перемирие

Из текста подозрения следует, что убитые Бубенчиком правоохранители не имели отношения к преступным действиям в отношении участников акций протеста.

По версии следствия, активист Майдана Иван Бубенчик 20 февраля 2014 начал стрелять по сотрудникам «Беркута» с целью «дестабилизации ситуации временного перемирия» между властями и лидерами оппозиции.

Об этом сообщил адвокат Небесной Сотни Виталий Титыч. По его словам, следователь ГПУ предъявил Бубенчику подозрение в том, что в период с 7 до 8 часов утра 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости он совершил 3 прицельных выстрела из охотничьего карабина «Сайга М3» (7,62x39). Стрельба привела к смерти двух и ранению одного правоохранителя.

Соответственно Бубенчику инкриминировали убийство работников правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и военнослужащего в связи с его деятельностью по охране общественного порядка и покушения на убийство военнослужащего в связи с его деятельностью по охране общественного порядка, а также приобретении и ношении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

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«Из текста подозрения, следует, что: указанные лица (убитые правоохранители – ред.) были командированы в город и привлечены к обеспечению охраны общественного порядка в составе подразделений внутренних дел и внутренних войск, сотрудники которых неимелиотношения к преступным действиям в отношении участников акций протеста. Примерно с 6 часов находились в соответствующих сведенных плотно рядах, («монолитах»), шеренге от Стелы Независимости на Майдане Независимости до улицы Институтской», - отмечает Тітич.

«По мнению следствия Бубенчик И.П., установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, совершил умыленные, противоправные действия, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости. понимая, что такие его действия могут привести к эскалации противостояния - к применению оружия в отношении участников протестных акций и, соответственно, к наступлению тяжких последствий», - указал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля появилась информация о задержании и вручении подозрения участнику Революции достоинства Ивану Бубенчику, который подозревается в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД “Беркут” на Майдане.

Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской сообщил, что Бубенчику предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».

Уголовное производство о гибели “беркутовцев” и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки в отношении подозреваемых по данному делу.

Однако до вчерашенего дня подозрений никому не объявляли. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что принял решение заменить группу прокуроров, которые занимаются делом Бубенчика. По его мнению, прокуроры неправильно квалифицировали действия подозреваемого.