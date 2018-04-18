Россия проигнорировала предложение по обмену 23 россиян на украинских заложников – Геращенко
На заседании гуманитарной группы в Минске украинская сторона проявила готовность передать России 23 россиян, осужденных за преступления против Украины, в обмен на украинцев, удерживаемых в РФ, однако российские представители данное предложение проигнорировали.
Об этом в Facebook сообщает представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.
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«Еще раз подчеркнула готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности, в обмен на украинцев в РФ. Мы не получили ответа на это предложение. Зато, представители ОРДЛО продолжают включать этих россиян в свои списки как «ополченцев - жителей молодихых республик». РФ пока что не проявляет никакого интереса к своим гражданам, засланным в Украину», - отметила она.
Украинский представитель в ТКГ отметила, что прогресса в вопросе освобождения заложников пока нет.
«Нам не подтверждают десятки наших граждан, не дают по ним инфо, зато упорно требуют отдать «беркутовцев» и других, непричастных к действиям Минских соглашений. Поэтому здесь будем продолжать работу для поиска компромисса и сближения позиций для результата», - подытожила она.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря прошлого года Украина отдала 233 осужденных лиц, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.