В Ривне задержали полицейского, перевозившего на служебном авто 15 кг янтаря

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

В Ривне задержан полицейский, который на служебном авто перевозил 15 килограммов янтаря.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель отдела коммуникации полиции Ривненской области Антон Крук, служебный автомобиль «Шкода Фабия» был задержан в районе Сарненского въезда в город вечером 31 августа.

Авто задержали сотрудники внутренней безопасности полиции, следователи и патрульные. Поводом для задержания стала оперативная информация о том, что полицейский занимается противоправной деятельностью.

«Из машины изъято 15 килограммов камней, внешне похожих на янтарь. Они направлены на экспертизу», - сообщил Крук.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что задержанный полицейский имеет звание майора.

Начато уголовное производство по ст. 198 Уголовного кодекса ("приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.