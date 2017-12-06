В Ровенской области полиция накрыла партию янтаря на 10 миллионов гривень

19:37, 06 декабря 2017
Общество
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Партия, весом более тонны, оценивается примерно в 10 млн грн.

фото пресс-службы СБУ

На складах в Ровенской области правоохранители нашли более тонны нелегально добытого янтаря, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте также99% украинского янтаря продается нелегально - глава НацполицииОтмечается, что в течение года правоохранители документировали многочисленные факты незаконной добычи янтаря на территории северных регионов области и установили, что камни хранились на складах, обрабатывались в подпольных цехах, а затем экспортировались за пределы страны.

"Во вторник правоохранители провели санкционированные обыски на складах и в подпольных цехах на территории Ровно, Ровенского и Сарненского районов. Во время следственных действий было изъято более тонны обработанного и необработанного янтаря различной фракции, мотопомпы и приспособления для добычи янтаря", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, стоимость изъятого материала превышает 10 млн грн.

Также в полиции говорят, что во время обыска на одном из объектов они нашли сомнительные документы, свидетельствующие о, якобы, импорте янтаря из стран Азии. Однако обработанные камни точно были украинского происхождения и отправлялись за границу.

Полиция начала расследование.

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