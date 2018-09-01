"Донецк взят в кольцо военной техникой": боевики не выпускают людей с оккупированных территорий Донбасса

По словам представителя омбудсмена в Донецкой и Луганской области, после ликвидации главаря "ДНР" Захарченко его ближайшее окружение пытается покинуть псевдореспублику.

Украинские пограничники отмечают отсутствие движения лиц и транспорта со стороны оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Там отметили, что с сегоднешнего дня в связи с вопросом безопасности изменен временной режим на КПВВ: пропуск лиц и транспортных средств осуществляется с 7.00 до 18.30. В то же время движение граждан происходит в одностороннем порядке.

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"В то же время подчеркнем, что на КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан происходит только в направлении временно оккупированной территории, в обратном направлении отмечается отсутствие движения лиц и транспортных средств. Со слов граждан, которые следовали через линию разграничения с временно оккупированной территории Украины и вернулись на КПВВ, пограничникам из состава Объединенных сил, стало известно, что российско-оккупационные войска осуществляют выборочный пропуск только в направлении ВОТУ и полностью отказывают в выезде на территорию подконтрольную украинской власти", - говорится в сообщении.

В то же время представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, сообщил, что не выпускают из "ДНР" и в Россию и "ЛНР".

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"КПВВ "Майорск" работает только на въезд в "ДНР". КПВВ "Марьинка" и "Гнутово" со стороны "ДНР" въезд и выезд закрыт. Из "ДНР" людей не выпускают ни в РФ ни в ОРЛО", - написал Лисянский в Facebook.

По его словам окружение ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко пытается сбежать с территории псевдореспублики.

"Ближайшее окружение Захарченко пытается сбежать с территории "ДНР". Переодеваются в гражданское и пытаются скрыться. Донецк взят в кольцо военной техникой, все военизированные подразделения НВФ приведены в боевую готовность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью в Донецке задерживали людей. Боевики приходили посреди ночи прямо в квартиры местных жителей. По словам Лисянского, ему известно о двух случаях задержания.

Такой режим продлится три дня, сообщил Лисянский со ссылкой на источники в НВФ. По его словам сейчас работает только КПВВ "Станица Луганская".

Как сообщал УНИАН, 31 августа в ресторане "Сепар" в оккупированном Донецке прогремел взрыв. В результате был убит главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.