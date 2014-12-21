На Керченской переправе застряли сотни машин
19:00, 21 декабря 2014Общество
0 0
На Керченской переправе возможности переправиться ждут более шести сотен автомобилей.
В Керченском проливе туманно, сила ветра не превышает пяти метров в секунду / УНИАН
Об этом сообщает Единая транспортная дирекция РФ.
В частности, в порту Кавказ отправления ждут до полутысячи легковых и восемь десятков грузовых машин, в порту Крым - десяток легковушек и полсотни грузовиков.
Читайте такжеРаботу Керченской переправы может снова парализовать туман
В настоящее время в Керченском проливе туманно, сила ветра не превышает пяти метров за секунду. На линии курсируют три парома, однако из-за реконструкции причальных комплексов с каждой стороны функционирует лишь по одной причальной стенке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter