На Керченской переправе застряли сотни машин

Об этом сообщает Единая транспортная дирекция РФ.

В частности, в порту Кавказ отправления ждут до полутысячи легковых и восемь десятков грузовых машин, в порту Крым - десяток легковушек и полсотни грузовиков.

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В настоящее время в Керченском проливе туманно, сила ветра не превышает пяти метров за секунду. На линии курсируют три парома, однако из-за реконструкции причальных комплексов с каждой стороны функционирует лишь по одной причальной стенке.