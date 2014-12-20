Соцсети: Антрацит разрисовали проукраинскими граффити
18:23, 20 декабря 2014Общество
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В оккупированам "казаками" Антраците на домах и заборах появились проукраинские граффити.
Об этом сообщается на странице сообщества Свободный Донбасс в Facebook.
Читайте такжеВ Антраците казаки обязали торговцев доносить на покупателей синей и желтой краски - СМИРанее сообщалось о распространении в оккупированном городе проукраинских листовок.
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facebook.com/freedonbas.ua
facebook.com/freedonbas.ua
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