Соцсети: Антрацит разрисовали проукраинскими граффити

18:23, 20 декабря 2014
Общество
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В оккупированам "казаками" Антраците на домах и заборах появились проукраинские граффити.

Об этом сообщается на странице сообщества Свободный Донбасс в Facebook.

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facebook.com/freedonbas.ua

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