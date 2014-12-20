Боевики пропустили в Донецк гуманитарную помощь от Украины - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Киеве заявил заместитель руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

«Речь идет о 4 грузовиках общим весом 46 тонн», - сообщил он.

По его словам, украинские таможенники готовы оформить очередной российский так называемый конвой, который может прийти в Украину завтра, 21 декабря, но при условии соблюдения Россией всех требований международного и украинского законодательства по этому поводу.

«Представители России сообщили, что очередной, так называемый, конвой пройдет до Украины завтра, 21 декабря. Украинская межведомственная группа готова принять участие в оформлении этого груза, если российская сторона будет придерживаться всех требований международного и украинского законодательства», - сказал Полевой.

Читайте такжеЗавтра Россия отправит на оккупированный Донбасс десятый "гуманитарный конвой"При этом он сообщил, что вчера с РФ в сторону пункта Изварино прошло 6 грузовых автомобилей с белыми флагами и флагами России. «Представителей Украины об этом не сообщили, объясняя такие действия тем, что груз гуманитарный», - отметил Полевой.

Как сообщал УНИАН, первый «гумконвой» въехал в Украину 22 августа.

12 декабря Россия направила террористам на Донбасс девятую «гумпомощь».

Как сообщали в МЧС РФ, 130 грузовых автомобилей якобы привезли на Донбасс 1,2 тыс. тонн продуктов питания, а также строительные материалы.

В СНБО заявляют, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По данным СНБО, российские грузовики с «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудования и угля. Кроме того, на этих КамАЗах в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.

В то же время, гуманитарную помощь Донбассу из Украины последовательно блокировали представители незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".