Боевики изменили тактику ведения боевых действий – военный эксперт

Как написал он на своей странице в Facebook, теперь, вместо массированного применения бронетехники на выбранных участках, боевики перешли к тактике «малых огневых групп», обычно комплектующихся 3-4 единицами техники (максимум 5-6 единиц).

Всё чаще, по словам Тымчука, можно встретить одиночный, «кочующий» танк, БМП или пару БТР, которые с заранее оборудованных и замаскированных позиций наносят короткий огневой удар по переднему краю позиций украинских войск, а затем отходят в глубину своих порядков. Это весьма характерно для боевых столкновений на севере Луганской области, в районе Авдеевки и Донецкого аэропорта и на приморском направлении.

Читайте такжеВ СНБО заявляют, что готовы противодействовать "тактике малых групп"Также эксперт отметил, что протяжении суток зафиксировано около 50 обстрелов российско-террористическими войсками позиций украинских войск, на направлениях: Луганское – 16; Донецкое – 16; Дебальцевское – 15.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки артиллерия сил АТО, в ответ на обстрелы со стороны боевиков, нанесла 83 огневых удара по их позициям.