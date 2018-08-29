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Тина Кароль в сапогах-чулках поделилась соблазнительным снимком (фото)

11:36, 29 августа 2018
Общество
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Тина Кароль поделилась новым фото / instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль, которая провела первый эфир шоу "Танцы со звездами" в паре Юрой Горбуновым, поделилась с поклонниками на странице в Instagram эффектным фото.

Популярная исполнительница продемонстрировала сексуальный и дерзкий образ. На снимке Кароль запечатлена в шелковом платье с металлизированным блеском из коллекции украинского бренда FLOW THE LABEL и модных сапогах-чулках. Рядом с Тиной позирует пес.

Автором кадра выступил fashion-фотограф Антон Кулаковский.

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Теги: #Тина Кароль