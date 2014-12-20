Боевики готовы отпустить 150 заложников - СБУ

Об этом сообщил начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк в эфире 5 канала, пишет Gazeta.ua.

Он отметил, что переговоры в "минском формате" начались в 14:00, но потом участники объявили перерыв. Конечных договоренностей с боевиками пока достичь не удалось.

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"Они начали уже говорить, что готовы кого-то отпустить из заложников, называют 150 человек. Мы совершили открыто и сказали, что у нас под стражей 223 тогда было, сейчас уже 225", - сказал Вовк.