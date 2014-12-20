На Луганщине на гранате подорвался волонтер из Буковины

Об этом шла речь в программе "Спецкор" на 2+2, передает ТСН.

Мужчина привез ребятам с 80-й аэромобильной бригады гуманитарку и сладости ко дню святого Николая. Волонтер остался ночевать на блокпосту.

Ночью вышел из блиндажа и неподалеку подорвался на гранате.

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"В эту поездку он охотно сам попросился. Я помню, когда мы его отправляли, он был очень спокойный, такой уверенный, уравновешенный. Завтра уже будет закончена судебно-медицинская экспертиза", - рассказала волонтер организации "Буковина-Украинскому войску" Наталья Бочарова.