"Поводырь" не попал в короткий список претендентов на "Оскар"

В список из девяти фильмов попал “Левиафан” Андрея Звягинцева (Россия), "Ида" Павла Павликовского (Польша), "Турист" Рубена Естлунда (Швеция ), “Дикие истории” Дамиана Шифрона (Аргентина), “Мандарины” Зазы Урушадзе (Эстония), “Кукурузный остров” Георгия Овашвили (Грузия), “Обвинен” Паулы ван дер Вест (Нидерланды), “Освободитель” Альберто Альверо (Венесуэла), “Тимбукту” Абдерахмана Сісако (Мавритания).

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Стоит заметить, что “Левиафан”, “Тимбукту”, “Дикие истории”, “Турист” были в разных программах Каннского кинофестиваля. “Ида” стала лучшим фильмом Европы по версии Европейской киноакадемии. “Левиафан” и некоторые из других претендентов были среди ее номинантов.

Украина в этом году впервые представляла такой фильм - “Племя” Мирослава Слабошпицкого получил три из четырех возможных призов Недели критики Каннского кинофестиваля и приз “Открытие года” Европейской киноакадемии.