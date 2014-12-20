Во Львове обстреляли рейсовый автобус

Об этом ZAXID.NET стало известно от заместителя директора перевозчика Владимира Иваськевича.

Инцидент произошел около 19.45.

На то время в салоне автобуса находилось 10 пассажиров. Двое из них сидели как раз возле стекол, которые пробили пули. Заряды пролетели над головами пассажиров. Пострадавших нет, сообщил диспетчер фирмы «Успех БМ». В результате обстрела разбито несколько стекол и двери.

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Выстрелов было три. По словам начальника сектора отделения городского управления уголовного розыска Василия Себала, вероятнее всего, стреляли из травматического оружия. Пока нашли три гильзы от резиновых пуль, а сами пули - пока нет.

Очевидцы утверждают, что стрелял один человек, он был без маски и после выстрелов скрылся между деревьями, не переходя дороги. Автобус сразу остановился и один из пассажиров побежал за злоумышленником.

На месте работает следственно-оперативная группа.