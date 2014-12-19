Запрет на полеты в Запорожье продлили до 23 декабря

Об этом сообщают в компании «Международные авиалинии Украины». Сейчас издан соответствующий NOTAM (Nоtice To AirMen).

Как сообщалось, Госавиаслужба закрыла полеты в аэропорты Харькова, Днепропетровска и Запорожья в полночь 13 декабря из соображений безопасности.

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По словам и.о. начальника пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева в закрытых аэропортах Запорожья, Харькова и Днепропетровска СБУ проводила «мероприятия по антитеррору».

Аэропорты Харькова и Днепропетровска возобновили работу.