Запрет на полеты в Запорожье продлили до 23 декабря

22:23, 19 декабря 2014
Общество
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Запрет на полеты в аэропорт «Запорожье» продлен до 23 декабря.

hmarochos.kiev.ua

Об этом сообщают в компании «Международные авиалинии Украины». Сейчас издан соответствующий NOTAM (Nоtice To AirMen).

Как сообщалось, Госавиаслужба закрыла полеты в аэропорты Харькова, Днепропетровска и Запорожья в полночь 13 декабря из соображений безопасности.

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По словам и.о. начальника пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева в закрытых аэропортах Запорожья, Харькова и Днепропетровска СБУ проводила «мероприятия по антитеррору».

Аэропорты Харькова и Днепропетровска возобновили работу.

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