Одесский суд вернул государству комбинат хлебопродуктов стоимостью почти 270 миллионов гривень

Регистрация нотариусом права частной собственности за предприятием была осуществлена без решения Кабмина об изменении правового статуса имущества комплекса комбината.

В Одессе суд вернул государству комплекс комбината хлебопродуктов стоимостью почти 270 млн грн.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, накануне Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства к ответчикам - публичному акционерному обществу и частному нотариусу.

Отмечается, что исковые требования заключались в признании права собственности на имущество за государством, а также признании незаконными и подлежащими отмене решений о государственной регистрации права частной собственности на это имущество за предприятием.

В частности, решением суда признаны незаконными действия нотариуса, которая зарегистрировала за ПАО, осуществляющим деятельность в продовольственно-зерновой сфере, право собственности на единый имущественный комплекс комбината хлебопродуктов в Одессе.

Площадь комплекса хлебного производства, в том числе 6-этажного здания мельницы, 8-этажного силосного комплекса, 7-этажного склада бестарного хранения муки и т.д. в целом составляет почти 26 тыс. кв. м.

Оценочная стоимость спорного имущества – более 268 млн грн.

В прокуратуре акцентируют, что нотариальные действия совершены с нарушением полномочий, а именно при отсутствии решения собственника – государства в лице Кабинета министров Украины об изменении правового статуса имущества.