50 тысяч детей из-за конфликта на Донбассе не могут ходить в школу - ЮНИСЕФ

Как сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ, с марта 2014 года 1 млн человек выехали с территорий, на которых продолжается конфликт, в том числе 530 тыс. уехали в другие регионы Украины, в том числе как минимум 130 тыс. детей.

По данным ЮНИСЕФ, 50 тыс. украинских детей из-за конфликта не могут ходить в школу. Почти 150 школ закрыты, почти 190 повреждены или разрушены.

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”Самое важное, чтобы дети могли вернуться в школы и продолжить обучение. Дети больше ощущают последствия этого конфликта... Некоторые из них являются свидетелями жестоких боев и обстрелов”, - заявила региональный директор ЮНИСЕФ в Центральной и Восточной Европе Мари Пьер Пуарье.

Как отметили в ЮНИСЕФ, 600 тыс. детей и членов их семей нуждаются в немедленной гуманитарной помощи, и фонда для оказания им помощи необходимо 32,4 млн долларов.