Певица Дуа Липа поразила прозрачным платьем с глубоким декольте (фото)

А потом отправилась на Ибицу, где выступила в одном из ночных клубов на дне рождения своего друга.

Недавно певица Дуа Липа праздновала свой день рождения и хвасталась перед своими подписчиками в Instagram снимками в купальнике.

А потом отправилась на Ибицу, где выступила в одном из ночных клубов на дне рождения своего друга.

Образ получился очень откровенным, но Липа ничуть не стеснялась позировать так перед камерами. Артистка в прекрасной физической форме.