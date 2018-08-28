Певица Дуа Липа поразила прозрачным платьем с глубоким декольте (фото)
12:33, 28 августа 2018Общество
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А потом отправилась на Ибицу, где выступила в одном из ночных клубов на дне рождения своего друга.
Недавно певица Дуа Липа праздновала свой день рождения и хвасталась перед своими подписчиками в Instagram снимками в купальнике.
А потом отправилась на Ибицу, где выступила в одном из ночных клубов на дне рождения своего друга.
Образ получился очень откровенным, но Липа ничуть не стеснялась позировать так перед камерами. Артистка в прекрасной физической форме.
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