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Певица Дуа Липа поразила прозрачным платьем с глубоким декольте (фото)

12:33, 28 августа 2018
Общество
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А потом отправилась на Ибицу, где выступила в одном из ночных клубов на дне рождения своего друга.

Образ получился очень откровенным, но Липа ничуть не стеснялась позировать так перед камерами. Артистка в прекрасной физической форме. 

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Теги: #певица