В Полтавской области электроэнергию будут отключать по новому графику
13:54, 19 декабря 2014Общество
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Энергокомпания "Полтаваоблэнерго" с 24 декабря обещает введение новых графиков аварийных отключений электроэнергии.
В Полтавской области начнут отключать свет / фото УНИАН
Об этом сообщил директор по сбыту электрической и тепловой энергии "Полтаваоблэнерго" Олег Романчук. По его словам, предприятие пересмотрит существующие графики аварийных отключений так как они приняты 15 лет назад и до сих пор ни разу не выполнялись.
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Он отметил, что по действующим графикам жители некоторых сел не имели электроснабжения до 8 часов в сутки. Новые графики будут указывать конкретные населенные пункты, в которых временно, не более чем на 2 часа, будут отключать электроснабжение.
Как сообщал УНИАН, с начала декабря в Украине начали осуществляться веерные отключения электроэнергии.
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