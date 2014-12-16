В Украину возвращаются графики аварийного отключения света
"Укрэнерго" с понедельника снова внедряет аварийные отключения света.
На официальном сайте ведомства сообщается, что экономить имеют - с 8-ми до 11-ти утра и с 16-ти до 22-ти, говорится в сюжете ТСН.
Людей возмущает, что обычно остаются без света неожиданно. Например, в "Киевэнерго" заявили, что графики отключений являются коммерческой тайной компании.
По Киевской области есть примерный график, но он слишком часто меняется.
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В Харькове об ограничении предупреждают только стратегические объекты.
Справедливый график есть только в Одессе - там город разделили на 7 районов, и выключают по два часа в каждом в порядке очередности.
Как долго продлятся отключения - никто прогнозировать не берется. Официальная причина все та же - отсутствие топлива и повреждения оборудования энергоблоков.