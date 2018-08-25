Наезд грузовиком на одесских активистов: суд арестовал на 2 месяца подозреваемых в покушении
Сегодня в Одессе суд арестовал на 2 месяца подозреваемых в покушении на местных активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму, совершенном 2 августа.
Как сообщила УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области в субботу, 25 августа, по ходатайству прокуратуры судом взяты под стражу трое подозреваемых в покушении на жизнь общественного деятеля и журналиста.
«Арестованы 38-летний уроженец Херсона, 34-летний одессит и 24-летний житель Одессы родом с Житомирщины. Мера пресечения указанным лицам избрана без возможности внесения залога сроком на 60 суток», - отметили в пресс-службе.
В настоящее время правоохранительные органы работают над установлением и задержанием других лиц, причастных к покушению на убийство.
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Как сообщал УНИАН, 2 августа в пригороде Одессы, на улице Светлой в Червоном Хуторе (Овидиопольский район области), совершено покушение на двоих известных активистов – представителя региональной организации партии «Народный Рух Украины» Михаила Кузаконя и Григория Козьму. В частности, грузовик на большой скорости врезался в иномарку, в салоне которой находился Козьма и к которой направлялся Кузаконь. Активисты успели отскочить в сторону и поэтому не пострадали. Водитель грузовика, набрав скорость, выпрыгнул из кабины и скрылся на мопеде, который ожидал его неподалеку. Предполагается, что злоумышленников было трое. Иномарка Козьмы получила значительные механические повреждения – грузовик без водителя совершил лобовое столкновение, смяв легковой автомобиль.
Оба активиста связывают покушение со своей активной общественной деятельностью.
Они известны как оппозиционеры к городской власти, занимались такими делами, как конфликт с военным аэродромом «Школьный» и пр.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).
23 августа трое подозреваемых были задержаны в Одессе.