Порошенко присвоил четырем полицейским звание генерала
Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Независимости отметил четырех полицейских специальными званиями.
Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, церемония вручения состоялась в Мариинском дворце в Киеве.
Так, согласно указу президента № 244/2018 от 23 августа 2018 года специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено:
Полковнику полиции Кузнецову Михаилу Валентиновичу – начальнику Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины;
Полковнику полиции Невгаду Виталию Викторовичу – заместителю Председателя Национальной полиции Украины – начальнику Главного следственного управления;
Полковнику полиции Ричкалю Анатолию Яковлевичу – первому заместителю председателя Сумского областного совета;
Полковнику полиции Тихонову Сергею Васильевичу – начальнику Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.
Как сообщал УНИАН, Порошенко вручил военным сертификаты на противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П» и ракетные комплексы «Корсар».