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Порошенко присвоил четырем полицейским звание генерала

11:12, 25 августа 2018
Общество
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Порошенко присвоил четырем полицейским звания генерала / фото npu.gov.ua

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, церемония вручения состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

Так, согласно указу президента № 244/2018 от 23 августа 2018 года специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено:

Полковнику полиции Кузнецову Михаилу Валентиновичу – начальнику Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины;

npu.gov.ua

Полковнику полиции Невгаду Виталию Викторовичу – заместителю Председателя Национальной полиции Украины – начальнику Главного следственного управления;

npu.gov.ua

Полковнику полиции Ричкалю Анатолию Яковлевичу – первому заместителю председателя Сумского областного совета;

npu.gov.ua

Полковнику полиции Тихонову Сергею Васильевичу – начальнику Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, Порошенко вручил военным сертификаты на противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П» и ракетные комплексы «Корсар».

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Теги: #Порошенко#генерал