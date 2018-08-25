Порошенко присвоил четырем полицейским звание генерала

Церемония вручения состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Независимости отметил четырех полицейских специальными званиями.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, церемония вручения состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

Так, согласно указу президента № 244/2018 от 23 августа 2018 года специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено:

Полковнику полиции Кузнецову Михаилу Валентиновичу – начальнику Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины;

Полковнику полиции Невгаду Виталию Викторовичу – заместителю Председателя Национальной полиции Украины – начальнику Главного следственного управления;

Полковнику полиции Ричкалю Анатолию Яковлевичу – первому заместителю председателя Сумского областного совета;

Полковнику полиции Тихонову Сергею Васильевичу – начальнику Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Как сообщал УНИАН, Порошенко вручил военным сертификаты на противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П» и ракетные комплексы «Корсар».